basket la reyer venezia torna in vincere in eurocup battuta slask wraclow

Torna alla vittoria nella EuroCup 2025-2026 l' Umana Reyer Venezia. La squadra veneta è riuscita a sconfiggere in trasferta i polacchi dello Slask Wroclow, al termine di un match terminato con il punteggio di 92-104. Seconda vittoria stagionale europea per la Reyer, che ha sfruttato un ultimo quarto perfetto, con Denzel Valentine trascinatore e top scorer con 18 punti. Primi minuti molto equilibrati, Venezia va avanti con la tripla di Bowman ma i polacchi pareggiano con Gray. Bowman realizza i liberi del +3 ma Wroclaw pareggia e sorpassa con le due triple di Kirkwood e Gray (+3). Tessitori riavvicina la Reyer ma gli avversari consolidano il vantaggio con Coleman ed il solito Gray (+7).

