Basket la Reyer Venezia torna in vincere in EuroCup battuta Slask Wraclow
Torna alla vittoria nella EuroCup 2025-2026 l’ Umana Reyer Venezia. La squadra veneta è riuscita a sconfiggere in trasferta i polacchi dello Slask Wroclow, al termine di un match terminato con il punteggio di 92-104. Seconda vittoria stagionale europea per la Reyer, che ha sfruttato un ultimo quarto perfetto, con Denzel Valentine trascinatore e top scorer con 18 punti. Primi minuti molto equilibrati, Venezia va avanti con la tripla di Bowman ma i polacchi pareggiano con Gray. Bowman realizza i liberi del +3 ma Wroclaw pareggia e sorpassa con le due triple di Kirkwood e Gray (+3). Tessitori riavvicina la Reyer ma gli avversari consolidano il vantaggio con Coleman ed il solito Gray (+7). 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Under 14 Gold: stagione e crescita sono solo all’inizio Vigor Basket Conegliano vs Reyer Venezia-Mestre 49-79 (12-23; 29-46; 34-53) Vigor Basket Conegliano: Fardin, Curtolo, Drago, Folegotto 4, Perencin 4, Zamuner, Giordano 4, Rebuli 4, Sarlo 6, Lorenzon Vai su Facebook
Basket Landes - Umana Reyer Sorpasso orograna nel 3Q: 43-44 su Landes dopo un quarto dalla grande consistenza difensiva Pasa (12 pts) Cubaj e Charles (7 pts) $EuroleagueWomen - X Vai su X
Basket, la Reyer Venezia torna in vincere in EuroCup, battuta Slask Wraclow - La squadra veneta è riuscita a sconfiggere in trasferta i polacchi dello Slask Wroclow, ... Segnala oasport.it
Basket, la Reyer Venezia viene battuta in trasferta da Landes nella terza giornata di Eurolega femminile - È arrivata poco fa la prima sconfitta stagionale dell'Umana Reyer Venezia nell'Eurolega femminile 2025- Si legge su oasport.it
Basket, Milano-Reyer 101-88: Venezia ci prova ma l'EA7 è in serata di grazia. Secondo stop consecutivo per l'Umana - Gli ospiti restano a contatto per oltre metà gara, ma alla fine il 13/25 da tre punti degli uomini di Messina si rivela decisivo per la vittoria ... Da corrieredelveneto.corriere.it