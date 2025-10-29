Basket la Dinamo Sassari batte in rimonta i tedeschi del Rasta Vecha nella FIBA Europe Cup

La Dinamo Sassari rispetta il fattore campo in FIBA Europe Cup e batte in rimonta i tedeschi del Rasta Vechta per 105-94 nella terza giornata del girone G. Dopo aver sofferto nel primo tempo gli uomini di Massimo Bulleri sono usciti alla distanza nella ripresa, mettendo la freccia nel quarto conclusivo senza concedere possibilità agli avversari di rientrare per il secondo successo in Europa a fronte di un solo ko. Desure Buie protagonista con i suoi 23 punti insieme a Rashawn Thomas autore di una doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi, con 18 punti di Carlos Marshall e Nathan Johnson – 12 punti di Nicholas McGlynn, con l’ex Tortona Tommy Kuhse top scorer degli ospiti con 21 punti ma non sono bastati a ribaltare il risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, la Dinamo Sassari batte in rimonta i tedeschi del Rasta Vecha nella FIBA Europe Cup

Contenuti che potrebbero interessarti

Basket B/M, la Dinamo Brindisi dà spettacolo e infiamma il PalaZumbo Vai su Facebook

LBA Serie A, la Virtus non paga le fatiche di Euroleague e batte nettamente la Dinamo Sassari - Dopo un primo periodo equilibrato Smailagic e Morgan prendono in mano la partita e nella ripresa Alston e Diouf firmano l’allungo decisivo ... Riporta bolognatoday.it

Cremona soffre ma in rimonta batte Sassari in casa - La Vanoli Cremona trova la prima vittoria stagionale in casa contro la Dinamo Sassari. Come scrive basketinside.com

Basket femminile, successi esterni per Venezia, Broni e Campobasso in Serie A1 - Si completa oggi domenica 26 ottobre la quarta giornata della regular season 2025- Lo riporta oasport.it