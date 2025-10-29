basket femminile tutto facile per campobasso nella quarta giornata di eurocup

Tutto facile per la Magnolia Molisana Campobasso nella quarta giornata dell’ EuroCup femminile 2025-2026. Le molisane, in casa, hanno nettamente sconfitto le croate di Tresnjevka, al termine di un match terminato 76-50. Partita già indirizzata nel primo tempo dalle italiane, spinte dagli undici punti di Stefania Trimboli, di Reshanda Gray e di Anne Simon. Si tratta della terza vittoria in quattro gare per la Magnolia che si trova in testa al proprio girone. Partita che inizia con il vantaggio molisano di Gray prima che le croate infilano un parziale di 0-6 per il primo vantaggio ospite. Con Morrison Campobasso pareggia, a Curic risponde Cere e con i liberi di Trimboli la Magnolia va sul +4 provvisorio. 🔗 Leggi su Oasport.it

