Basket femminile | che Geas in EuroCup! Sesto San Giovanni ribalta la differenza canestri con Szekszard

Vittoria che vale oro per il Geas Sesto San Giovanni nella quarta giornata di EuroCup 2025-2026. Non solo la squadra allenata da Cinzia Zanotti sconfigge il KSC Szekszard per 76-66, ma ribalta anche la differenza canestri dell’andata. E questo, per un girone in cui sia l’una che l’altra sono a 2 vittorie e 2 sconfitte, è un colpo di livello davvero superbo. Mattatrici assolute Tinara Moore e Sara Roumy, autrici rispettivamente di 23 e 20 punti e capaci di neutralizzare la gran prova di Liza Karlen e Carolina Rodrigues (24 e 18 rispettovamente). Si festeggia a Cinisello Balsamo, attuale sede delle partite interne delle rossonere. 🔗 Leggi su Oasport.it

