Basket Coppe europee | Milano sfiora l’impresa il Barcellona vince di misura
Bologna, 28 ottobre 2025 – L’EA7 Emporio Armani Milano accarezza il sogno di espugnare il PalaBlaugrana ma a sorridere è il Barcellona che si impone per 74-72 guidato dai 17 punti di Will Clyburn. Nelle fila biancorosse si distinguerà Armoni Brooks (15), uno dei protagonisti del successo in campionato contro l’Umana Reyer Venezia. Gli uomini di Messina sono protagonisti di una partenza lanciata sul 7-0 con Shields in evidenza grazie ai suoi personali cinque punti iscritti a referto. I catalani si rifanno pericolosamente sotto con Clyburn e Satoransky. Dalla lunetta la mano del veterano Dunston non trema nel definire il vantaggio italiano al suono della prima sirena (14-19). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
