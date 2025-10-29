Basket B Oleggio gioca il posticipo contro Bergamo
Turno infrasettimanale per l’Oleggio Magic Basket che recupera la quinta giornata di andata di serie B interregionale non disputata nel week end (Squali impegnati con Olimpia Milano al torneo "The First Bridge of Hoops Invitational", prima tappa europea del circuito "Grind Session" che coinvolge. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altre letture consigliate
Ehi Pavesi! Domenica c’è un’altra partita da affrontare! Al PalaRavizza arriva Oleggio. Ci vediamo al Palazzetto ? 02/11/2025 ore 18.00 ? PalaRavizza Oleggio Magic Basket ? Acquista qui il tuo biglietto: https://www.diyticket.it/events/Sport/254 Vai su Facebook
Oleggio Magic Basket, gli Squali trionfano a Nerviano - Nella quarta giornata di campionato di serie B Interregionale l'Oleggio Magic Basket batte Nervianese 1919 87- Scrive today.it
Oleggio Magic Basket: prima vittoria del 2025 contro Gulliver Derthona - Nella sesta giornata di ritorno (prima fase) di serie B l’Oleggio Magic Basket batte Gulliver Derthona Basketball Lab 76- tuttosport.com scrive
Oleggio Magic Basket, a Pavia una rimonta che vale vittoria e primato - Nell’undicesima giornata di campionato di Serie B Interregionale, ultima sfida del girone di andata della prima fase, l’Oleggio Magic Basket batte la Pallacanestro Pavia 71- Segnala tuttosport.com