Barriere anti rumore incontro residenti-Rfi
Un quartiere con 2600 abitanti, che da decenni aspetta il posizionamento delle barriere fono-assorbenti lungo la ferrovia, per schermare le abitazioni dal rumore dei treni. L’eterna vicenda delle protezioni acustiche al Serenella sarà oggetto di dibattito nel corso di un’assemblea pubblica, alla presenza dei referenti di Rfi. L’incontro è ancora da calendarizzare, ma Rete ferroviaria italiana ha confermato al Comune di San Giuliano la disponibilità a confrontarsi coi cittadini. È quanto emerso durante l’ultimo consiglio comunale, nel quale la spinosa questione è stata trattata sull’onda di un’interrogazione presentata dal Partito democratico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Furto al supermercato, #rom denunciate - Le due sono state fermate dopo aver passato le barriere anti taccheggio - facebook.com Vai su Facebook
Lions, la donazione di pedane anti barriere e il talento innovativo di due giovani ingegneri cremaonline.it/rubriche/20-10… - X Vai su X
Barriere anti rumore, incontro residenti-Rfi - Un quartiere con 2600 abitanti, che da decenni aspetta il posizionamento delle barriere fono- Lo riporta msn.com
Barriere anti-rumore sull’A8: lavori da dicembre, chiusura a Gallarate e disagi in vista - Restano tuttavia forti le preoccupazioni anche in vista della concomitanza con gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano- Secondo laprovinciadivarese.it
Sos barriere anti-rumore: "Ostaggi di smog e caos" - La Statale è già dotata di pannelli fonoassorbenti, ma resta un “buco“. Come scrive ilgiorno.it