Un quartiere con 2600 abitanti, che da decenni aspetta il posizionamento delle barriere fono-assorbenti lungo la ferrovia, per schermare le abitazioni dal rumore dei treni. L'eterna vicenda delle protezioni acustiche al Serenella sarà oggetto di dibattito nel corso di un'assemblea pubblica, alla presenza dei referenti di Rfi. L'incontro è ancora da calendarizzare, ma Rete ferroviaria italiana ha confermato al Comune di San Giuliano la disponibilità a confrontarsi coi cittadini. È quanto emerso durante l'ultimo consiglio comunale, nel quale la spinosa questione è stata trattata sull'onda di un'interrogazione presentata dal Partito democratico.

© Ilgiorno.it - Barriere anti rumore, incontro residenti-Rfi