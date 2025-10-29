Barista aggredito e pestato a colpi di cintura in piazza Ghiaia | preso l' aggressore I retroscena del pestaggio

Si è conclusa in meno di 24 ore l'indagine svolta dai Carabinieri della Stazione di Parma Centro sul pestaggio del proprietario del bar caffetteria “Cinquantuno Parma” di Piazza Ghiaia. Al termine degli accertamenti, i carabinieri di strada Garibaldi hanno denunciato alla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

