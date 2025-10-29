Barista aggredito e pestato a colpi di cintura in piazza Ghiaia | preso l' aggressore I retroscena del pestaggio

Si è conclusa in meno di 24 ore l'indagine svolta dai Carabinieri della Stazione di Parma Centro sul pestaggio del proprietario del bar caffetteria “Cinquantuno Parma” di Piazza Ghiaia. Al termine degli accertamenti, i carabinieri di strada Garibaldi hanno denunciato alla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Inquietante episodio in Ghiaia: barista aggredito a cinghiate da due senzatetto - X Vai su X

Barista picchiato da due senzatetto La mappa della Tari, quanto si paga Parma e nelle città vicine Barilla, piano di investimenti per ridurre consumi e Co2 Aggredito e rapinato mentre prende il ticket del parcheggio Addio a Mirco Sassi, politico d’altri tempi Si a Vai su Facebook

"Ha aggredito la barista a colpi di bastone" - C’è una situazione, tra Santa Maria e San Giovanni della Fossa, a Novellara, che da diversi mesi sta creando una forte preoccupazione tra i residenti in quella zona. Da ilrestodelcarlino.it

Aggredito e pestato dal branco - La vittima ha riferito che lunedì sera si trovava con un’amica al parco giochi Crazy Jump in viale ... Riporta ilrestodelcarlino.it