Bari e la Francia sempre più vicine | dal 23 maggio 2026 nuova rotta per Lille

Baritoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo collegamento internazionale per l’aeroporto “Karol Wojty?a” di Bari: dal 23 maggio 2026 Volotea inaugurerà la rotta diretta per Lille, nel nord della Francia, con due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato, per un totale di oltre 14.000 posti in vendita.Con questa novità, salgono a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Bari boom turistico da Polonia, Francia e Romania: oltre 2 mln di pernottamenti nei primi 9 mesi del 2025 - Dall’inizio del 2025 ad oggi, secondo i dati registrati dal portale Pay Tourist, il capoluogo pugliese ha già superato quota 2. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Bari Francia Pi249 Vicine