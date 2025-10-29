Bari e la Francia sempre più vicine | dal 23 maggio 2026 nuova rotta per Lille
Nuovo collegamento internazionale per l’aeroporto “Karol Wojty?a” di Bari: dal 23 maggio 2026 Volotea inaugurerà la rotta diretta per Lille, nel nord della Francia, con due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato, per un totale di oltre 14.000 posti in vendita.Con questa novità, salgono a. 🔗 Leggi su Baritoday.it
