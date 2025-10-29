Bari accusa | furti nelle scuole arrestato Carabinieri
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un 40enne originario di Barletta, ritenuto responsabile di vari furti nelle scuole. L’indagine, condotta negli ultimi mesi dai militari della Compagnia di Bari Centro, ha permesso di documentare diversi episodi furtivi registrati negli scorsi mesi di maggio e giugno a danno di diversi istituti scolastici cittadini, in cui sono stati rubati diversi computer e denaro contante. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Altre letture consigliate
Confartigianato Taranto accusa: “Da 60 anni le stesse promesse, Bari e Brindisi non mollano il loro monopolio” Vai su Facebook
Bari, scagionato dopo 11 anni: «Non abusò della sorella. Un’accusa inesistente» - X Vai su X
Bari, accusa: furti nelle scuole, arrestato Carabinieri - I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un ... noinotizie.it scrive
Bari, furti nelle scuole: 40enne arrestato dai Carabinieri - Un 40enne di Barletta arrestato dai Carabinieri a Bari, accusato di sei furti in scuole e parrocchie del capoluogo. Da trmtv.it
Furti nelle scuole e in una parrocchia, arrestato 40enne di Barletta - I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un 40 ... Riporta barlettaviva.it