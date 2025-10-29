Barcellona Pozzo di Gotto truffa col ‘sistema Ponzi’ | sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro
MESSINA, 29 ottobre 2025, La Guardia di Finanza di Messina ha eseguito un maxi sequestro di beni per un valore superiore a 3 milioni di euro nei confronti di un cittadino calabrese, indagato per autoriciclaggio, truffa ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Il provvedimento di sequestro preventivo, disposto dal GIP di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta del procuratore Giuseppe Verzera, rappresenta uno dei punti centrali di un'inchiesta che ha coinvolto anche Eurojust, l'agenzia europea di cooperazione giudiziaria.
