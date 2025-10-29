Barcellona altri guai per la squadra blaugrana | cosa è successo a quel giocatore?

Barcellona, confermato l’infortunio di Pedri. Si preannuncia un grande e lungo stop fisico Il Barcellona ha confermato ufficialmente un nuovo infortunio per il suo centrocampista Pedri. Il giocatore, già escluso per la partita di Liga contro l’Elche di domenica prossima, dovrà affrontare un periodo di stop ben più lungo. Pedri soffre di una «rottura del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Barcellona, altri guai per la squadra blaugrana: cosa è successo a quel giocatore?

