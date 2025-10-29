Bar sgomberato per errore il titolare malato di SLA resta senza reddito | Porto il Comune in tribunale

Anconatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Affetto da Sla e costretto su una sedia a rotelle, l'anconetano Marco Candelaresi ha avviato un’azione legale contro il Comune di Ancona dopo che, a seguito di un’ordinanza di inagibilità poi revocata, è stato costretto a chiudere il bar e tabaccheria “Disco to Disco” di via Flaminia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

bar sgomberato errore titolareAncona, bar inagibile in via Flaminia: sgomberato ma è un errore. Il titolare: «Ma ora siamo in ginocchio» - ANCONA «Ci hanno messo in ginocchio, a questo punto non so se dovrò vendermi casa». Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bar Sgomberato Errore Titolare