Bar sgomberato per errore il titolare malato di SLA resta senza reddito | Porto il Comune in tribunale

ANCONA - Affetto da Sla e costretto su una sedia a rotelle, l'anconetano Marco Candelaresi ha avviato un’azione legale contro il Comune di Ancona dopo che, a seguito di un’ordinanza di inagibilità poi revocata, è stato costretto a chiudere il bar e tabaccheria “Disco to Disco” di via Flaminia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Ieri reparti della celere hanno sgomberato due famiglie da degli appartamenti in via Michelino 41 per fare spazio a un bed and breakfast. Rifondazione Comunista esprime solidarietà alle famiglie coinvolte e ribadisce la sua posizione ferma contro la degener Vai su Facebook

Ancona, bar inagibile in via Flaminia: sgomberato ma è un errore. Il titolare: «Ma ora siamo in ginocchio» - ANCONA «Ci hanno messo in ginocchio, a questo punto non so se dovrò vendermi casa». Scrive msn.com