Bar senza licenze per il gioco Il Consiglio di Stato | | Va cancellato dal registro

Dal Tar al Consiglio di Stato, la vicenda di un bar di Colle diventa un caso emblematico sulla regolamentazione del gioco e delle scommesse in Italia. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar Lazio e ha confermato la cancellazione di un bar di Colle dall’Elenco Ries, il registro degli operatori del gioco gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm). Il Tar aveva accolto il ricorso dell’esercente, ma i giudici di secondo grado hanno dato ragione all’Agenzia, ritenendo pienamente legittimo il provvedimento. Il caso era nato nel marzo 2023, quando Adm, durante un’ispezione, aveva accertato che il bar, pur regolarmente autorizzato a gestire apparecchi da intrattenimento, raccoglieva scommesse per una società estera senza possedere né la concessione statale né la licenza di polizia prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

