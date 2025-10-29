Bar senza licenze per il gioco Il Consiglio di Stato | | Va cancellato dal registro
Dal Tar al Consiglio di Stato, la vicenda di un bar di Colle diventa un caso emblematico sulla regolamentazione del gioco e delle scommesse in Italia. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar Lazio e ha confermato la cancellazione di un bar di Colle dall’Elenco Ries, il registro degli operatori del gioco gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm). Il Tar aveva accolto il ricorso dell’esercente, ma i giudici di secondo grado hanno dato ragione all’Agenzia, ritenendo pienamente legittimo il provvedimento. Il caso era nato nel marzo 2023, quando Adm, durante un’ispezione, aveva accertato che il bar, pur regolarmente autorizzato a gestire apparecchi da intrattenimento, raccoglieva scommesse per una società estera senza possedere né la concessione statale né la licenza di polizia prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un accordo che porta per la prima volta nel gioco le licenze ufficiali delle principali competizioni - facebook.com Vai su Facebook
Colle Val d’Elsa (Siena), Consiglio di Stato: legittima cancellazione dall'Elenco esercenti per bar senza le licenze di gioco previste - ROMA – Il Consiglio di Stato conferma la cancellazione di un’impresa dall’Elenco Ries – il Registro degli operatori di gioco – ... Da agipronews.it
Gioco d'azzardo nel bar, scattano chiusura e sospensione licenza - Il questore di Caserta Andrea Grassi ha emesso un provvedimento di sospensione di licenza di esercizio pubblico, per un periodo di 15 giorni, ai danni di un bar dell’agro aversano. Come scrive ilmattino.it
Bar vendeva sigarette senza licenza: nei guai - I finanzieri del Comando Provinciale, durante alcuni controlli scattati dietro segnalazioni al 117, hanno individuato un bar della periferia di Lucca che vendeva tabacchi e prodotti da fumo, sebbene ... Segnala lanazione.it