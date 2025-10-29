Banfi | Diventai romanista per un pasto L’allenatore nel pallone un’idea di Liedholm

L’attore ricorda: "Accompagnavo allo stadio i disabili, mi offrivano il pranzo: così sono diventato tifoso giallorosso. Vorrei andare a Trigoria come Oronzo Canà: li farei ridere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Banfi: "Diventai romanista per... un pasto. L’allenatore nel pallone un’idea di Liedholm"

