Bandiera gialla suonata davanti alla casa natale di Gianni Pettenati

Ilpiacenza.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 29 ottobre, Gianni Pettenati avrebbe compiuto ottant'anni. Se ne è andato lo scorso febbraio il celebre cantante piacentino. Per ricordarlo e omaggiarlo, il Comune di Piacenza ha scoperto una targa in via Roma al civico 222, la casa dove l'artista è nato. A scoprire la targa la famiglia di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

