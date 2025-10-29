Bandiera gialla il manifesto di una generazione ribelle

Ilpiacenza.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La gioventù di quei mitici anni ’60 era una classe sociale, non solo una generazione. Ma anche i giovani d’oggi sono ribelli. Così va il mondo e così sempre sarà. Gianni Pettenati è stato ricordato nella sua città natale, Piacenza, nel giorno in cui avrebbe compiuto ottant’anni. Prima dello. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Bandiera Gialla Manifesto Generazione