Bancomat sulla rampa la stablecoin universale

Nel corso del 2026 Bancomat lancerà il progetto Eur Bank, la stablecoin di sistema. Stabile, garantita e ancorata all’euro (ma non in concorrenza con l’Euro digitale). Lo ha annunciato l’ad e direttore generale di Bancomat, Fabrizio Burlando (in foto), in un incontro alla vigilia del Salone dei Pagamenti che si apre oggi a Milano. Lo strumento è pensato per banche e cittadini e consentirà di accedere in modo sicuro al mondo dei digital assets regolamentati, come ad esempio i titoli di Stato. «Bancomat svilupperà definitivamente il proprio passaggio da circuito a piattaforma: un vero abilitatore che connette mondo bancario, istituzioni e cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bancomat, sulla rampa la stablecoin universale

