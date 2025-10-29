Banche | i conti di UBS Deutsche Bank e Santander battono le attese

Le trimestrali co ntinuano a premiare il settore bancario europeo, confermando la resilienza degli istituti di credito in un contesto di tassi in calo. Dopo le ottime performance di UniCredit e HSBC – e in attesa dei conti di Intesa Sanpaolo –, oggi i riflettori sono puntati su altri tre colossi e uropei: UBS, Deutsche Bank e Banco Santander. Nonostante le politiche monetarie più accomodanti della Banca Centrale Europea, che potevano far prevedere margini più contenuti, la crescita sostenuta delle commissioni e la gestione efficiente dei costi hanno permesso alle banche di superare le attese degli analisti, rafforzando la fiducia del mercato nel comparto finanziario europeo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

