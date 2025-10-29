Bambino di 9 anni uccide la madre con una coltellata le parole della donna prima di morire | Abbracciami un' ultima volta
Bambino di 9 anni uccide la madre con una coltellata, le ultime parole della donna prima di morire: «Abbracciami un'ultima volta» - In una villetta alle porte di San Paolo, in Brasile, Caline Arruda Dos Santos, 37 anni, è morta dopo essere ... Riporta leggo.it