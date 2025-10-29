Bambino di 9 anni uccide la madre con una coltellata le parole della donna prima di morire | Abbracciami un' ultima volta

Leggo.it | 29 ott 2025

Si è trasformata in tragedia, una lite tra madre e figlio. In una villetta alle porte di San Paolo, in Brasile, Caline Arruda Dos Santos, 37 anni, è morta dopo essere stata. 🔗 Leggi su Leggo.it

bambino di 9 anni uccide la madre con una coltellata le parole della donna prima di morire abbracciami un ultima volta

Bambino di 9 anni uccide la madre con una coltellata, le parole della donna prima di morire: «Abbracciami un'ultima volta»

bambino 9 anni uccideBambino di 9 anni uccide la madre con una coltellata, le ultime parole della donna prima di morire: «Abbracciami un'ultima volta» - In una villetta alle porte di San Paolo, in Brasile, Caline Arruda Dos Santos, 37 anni, è morta dopo essere ... Riporta leggo.it

