Ballista e Canino concerto per due pianoforti e settant’anni di carriera insieme
Settant’anni fa Antonio Ballista e Bruno Canino s’incontrarono al Conservatorio di Milano nella stessa classe di pianoforte. E spinti da voracità musicale pari solo alla loro curiosità, incominciarono a leggere insieme una grande quantità di musica. Si presentarono prestissimo al cospetto del. 🔗 Leggi su Baritoday.it
IL DUO PIANISTICO CANINO-BALLISTA, 70 ANNI DI CARRIERA! Bruno Canino e Antonio Ballista formano il duo pianistico più celebre, e più longevo, del pianismo musicale italiano e internazionale. Centottanta anni in due, settanta dei quali passati a su Vai su Facebook
Il duo Canino Ballista festeggia i 70 anni di attività con un omaggio a Ravel - X Vai su X
Duo pianistico Canino Ballista - evento consigliato da Il Bo Live, il magazine ufficiale dell’Università di Padova. Da ilbolive.unipd.it
Il Duo pianistico Canino/Ballista suona a Bologna e Ferrara - 180 anni in due, settanta dei quali passati a suonare assieme, a quattro mani uno a fianco dell'altro sullo stesso pianoforte oppure uno di fronte all'altro su due differenti tastiere: sono Antonio Ba ... Riporta ansa.it
Pianoforte e Nuova Musica, a Roma il duo Ballista-Canino - 30 nell' Aula Magna della Sapienza è uno degli eventi d' eccezione della stagione dell' Istituzione Universitaria dei ... Lo riporta ansa.it