Ballarò 33 dosi di crack nascoste negli slip | arrestato ragazzo di 19 anni
Detenzione ai fini di spaccio di crack. Con questa accusa la polizia ha tratto in arresto un ragazzo pregiudicato di 19 anni (A.S. le sue iniziali). Gli agenti sono intervenuti a Ballarò nell’ambito dei costanti controlli finalizzati alla repressione di reati in materia di stupefacenti. In azione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
