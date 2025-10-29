Ballando con le Stelle Marcella Bella furibonda | Gli metterei due dita negli occhi a questi qua

29 ott 2025

Dopo le prime cinque puntate di Ballando con le Stelle, Marcella Bella decide di non trattenersi più. Sempre nelle posizioni basse della classifica, la cantante manifesta il suo disappunto nei confronti della giuria, certa dei suoi progressi e decisa a far sentire la sua voce. “Questo accanimento nei miei confronti comincia a essere grave. Mi sento mortificata. Non vi è piaciuto il mio ballo? Non vi è piaciuta la mia performance? Benissimo, me lo dite e mi date i vostri voti, ma non mi mortificate così”, ha dichiarato Marcella in una clip mostrata a Ballando Segreto, durante la chiacchierata settimanale con Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

