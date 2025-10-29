Ballando con le Stelle Marcella Bella furibonda | Gli metterei due dita negli occhi a questi qua
Dopo le prime cinque puntate di Ballando con le Stelle, Marcella Bella decide di non trattenersi più. Sempre nelle posizioni basse della classifica, la cantante manifesta il suo disappunto nei confronti della giuria, certa dei suoi progressi e decisa a far sentire la sua voce. “Questo accanimento nei miei confronti comincia a essere grave. Mi sento mortificata. Non vi è piaciuto il mio ballo? Non vi è piaciuta la mia performance? Benissimo, me lo dite e mi date i vostri voti, ma non mi mortificate così”, ha dichiarato Marcella in una clip mostrata a Ballando Segreto, durante la chiacchierata settimanale con Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Francesca Fialdini guida i pronostici per la vittoria a Ballando con le Stelle, seguita da D'Urso e Delogu. Ecco i precedenti. Vai su Facebook
BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) / Posts - X Vai su X
Ballando con le Stelle, Marcella Bella furiosa: "Mi sento mortificata, c’è accanimento nei miei confronti" - Sabato scorso è andata in onda un’altra serata alquanto movimentata nel dance show di Rai1, Ballando con le Stelle. Da comingsoon.it
Ballando Segreto, Marcella Bella durissima contro la giuria: "Gli ficcherei le dita negli occhi" - Marcella Bella a Ballando Segreto critica la giuria per voti incoerenti e presunto accanimento, difendendo con fermezza la propria performance. Riporta notizie.it
“Mi vogliono distruggere”: Marcella Bella fuori controllo contro la giuria di Ballando - Marcella Bella si sfoga dopo l'ultima puntata di Ballando con le Stelle: le parole durissime contro la giuria. Segnala donnaglamour.it