Ballando con le stelle Marcella Bella contro i giudici | Gli metterei due dita negli occhi

"Gli metterei due dita negli occhi", "Carolyn è arcigna", sono solo alcune delle frasi di Marcella Bella contro la giuria di Ballando con le stelle. L'artista si è confidata con Milly Carlucci durante Ballando segreto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ballando con le stelle, Marcella Bella contro i giudici: “Gli metterei due dita negli occhi”

News recenti che potrebbero piacerti

Francesca Fialdini guida i pronostici per la vittoria a Ballando con le Stelle, seguita da D'Urso e Delogu. Ecco i precedenti. Vai su Facebook

BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) / Posts - X Vai su X

La giuria ha stroncato l’esibizione di Marcella Bella a Ballando con le Stelle - La giuria ha stroncato e bocciato la sua esibizione, definendola non all’altezza di quello che ci si potesse aspettare: “Inguardabile, oltre ... Si legge su novella2000.it

In TV a Domenica In Marcella Bella sbotta contro la giuria di Ballando con le Stelle - A Domenica In è scoppiata la polemica, sulla scia della puntata di ieri di Ballando con le Stelle. Si legge su novella2000.it

Ballando con le Stelle, le pagelle del 25 ottobre: Marcella Bella spacca una chitarra (9), D’Urso “a rischio” (6) - Tempo di resa dei conti e di rockstar con anni di carriera alle spalle: è Marcella Bella la protagonista della puntata del 25 ottobre di “Ballando con le Stelle” ... Come scrive dilei.it