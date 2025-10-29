Bagheria il sindaco Tripoli riceve l' artista Claudia Clemente per un riconoscimento

Palermotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli ha incontrato ieri Claudia Clemente, artista originaria di Bagheria, che si è aggiudicata il prestigioso secondo riconoscimento nell'ambito del "Premio di pittura e scultura" dedicato a Odoardo Toti, tenutosi a Civitavecchia. Claudia Clemente ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

