Badia del vento la Regione | | Siamo pronti al ricorso al Tar per fermare le pale eoliche

La Regione "è pronta" alla battaglia legale per fermare le maxi pale eoliche. "Saremo al fianco del Comune di Casteldelci nel caso di ricorso al Tar, se si decidesse di procedere col progetto di Badia del vento ", ha annunciato in consiglio regionale l’assessora all’ambiente Irene Priolo, rispondendo a un’interpellanza presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Nicola Marcello. Parliamo del maxi impianto con 7 pale, alte 180 metri l’una, previsto nel comune toscano di Badia Tedalda ma che avrà un "grave impatto – come ha ricordato Marcello – sul territorio riminese", in particolare a Casteldelci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Badia del vento, la Regione:: "Siamo pronti al ricorso al Tar per fermare le pale eoliche"

