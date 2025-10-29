Bacoli 25mila metri di spiaggia tornano liberi | stop ai lidi militari
Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, annuncia la restituzione ai cittadini di ampi tratti di arenile a Miseno e Miliscola. “Dalla prossima estate il 50% delle spiagge sarà libero”. Con un annuncio sui propri canali ufficiali, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione ha comunicato di aver firmato la lettera che obbliga . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bacoli, via i lidi militari abusivi di Miseno e Miliscola. Sindaco: "Liberiamo 25mila mq di arenile” #Bacoli #PositanoNotizie #PNo Vai su Facebook
L'annuncio del sindaco di Bacoli: “Libereremo 25mila metri quadri di spiaggia” - X Vai su X
Bacoli, il sindaco toglie 25mila metri quadrati ai lidi militari: saranno spiaggia libera - L'annuncio è arrivato proprio dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: "Mettiamo un punto fermo, storico, che ripristina un diritto negato" ... Lo riporta fanpage.it
BACOLI/ Josi “toglie” 25mila metri quadrati di spiaggia ai militari - BACOLI – Venticinquemila metri quadrati di arrnile che venivano indebitamente sfruttate dai concessionari privati all’interno dei lidi militari. cronacaflegrea.it scrive
Bacoli, il Comune sfratta i militari e si riprende lidi e spiagge: accesso libero per tutti - Venticinquemila metri quadrati di arenile occupato abusivamente dagli stabilimenti balneari militari da trasformare in spiaggia libera. ilmattino.it scrive