Baccanale 2025 stellato | Spigaroli strega la piazza oggi c’è Max Mascia
Imola, 29 ottobre 2025 – Imola si è regalata ieri un martedì denso di profumi e suggestioni. Il Baccanale 2025, dedicato quest’anno al tema ‘Un mondo di spezie’, ha vissuto una giornata di grande intensità, tra approfondimenti storici e prove d’alta cucina che hanno conquistato pubblico e palati. Nel pomeriggio, l’Aula Magna di Palazzo Vespignani ha ospitato la professoressa Maria Grazia Bellardi, che ha guidato i partecipanti in un viaggio tra le zucche Lagenaria e le spezie dell’antichità, dal mondo romano ai dipinti rinascimentali. Un incontro che ha intrecciato botanica, arte e storia, restituendo al pubblico il fascino di ingredienti simbolo di ricchezza e mistero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
