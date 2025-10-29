Azure in tilt migliaia di siti giù | Microsoft Poste Xbox Teams non funzionano

Dday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Amazon tocca a Microsoft: da qualche minuto l’intera infrastruttura di Azura sembra aver problemi tecnici. Migliaia di servizi, anche aziendali, sono inaccessibili.. 🔗 Leggi su Dday.it

azure in tilt migliaia di siti gi249 microsoft poste xbox teams non funzionano

© Dday.it - Azure in tilt, migliaia di siti giù: Microsoft, Poste, Xbox, Teams non funzionano

Contenuti che potrebbero interessarti

azure tilt migliaia sitiAmazon AWS down, migliaia di siti in tilt/ Coinvolti Alexa, WhatsApp, Prime Video, Open AI: cosa succede - Amazon AWS down in tutto il mondo, Italia compresa: siti, app e gaming in tilt. Segnala ilsussidiario.net

azure tilt migliaia sitiAmazon Web Services in down, in tilt app e siti in tutto il mondo: cosa succede al sistema di Jeff Bezos - La società sta lavorando per risolvere il malfunzionamento ... Da milanofinanza.it

azure tilt migliaia sitiDi nuovo in tilt i servizi cloud: inaccessibili per ore siti e app - Failed to fetch dynamically imported module: https://www. Secondo avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Azure Tilt Migliaia Siti