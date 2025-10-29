Azure in tilt migliaia di siti giù | Microsoft Poste Xbox Teams non funzionano
Dopo Amazon tocca a Microsoft: da qualche minuto l’intera infrastruttura di Azura sembra aver problemi tecnici. Migliaia di servizi, anche aziendali, sono inaccessibili.. 🔗 Leggi su Dday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
20 Ottobre 2025 ? Gozo, Malta Oggi giornata interamente dedicata alla scoperta dell’isola di Gozo con la visita della città medievale di Victoria, del santuario di Ta’ Pinu e di quello che resta della famosa “Azure Window” finendo in bellezza con escursion Vai su Facebook
Amazon AWS down, migliaia di siti in tilt/ Coinvolti Alexa, WhatsApp, Prime Video, Open AI: cosa succede - Amazon AWS down in tutto il mondo, Italia compresa: siti, app e gaming in tilt. Segnala ilsussidiario.net
Amazon Web Services in down, in tilt app e siti in tutto il mondo: cosa succede al sistema di Jeff Bezos - La società sta lavorando per risolvere il malfunzionamento ... Da milanofinanza.it
Di nuovo in tilt i servizi cloud: inaccessibili per ore siti e app - Failed to fetch dynamically imported module: https://www. Secondo avvenire.it