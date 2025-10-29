Azione contro la fame | A Gaza aiuti ancora molto scarsi servirebbero almeno 1000 camion al giorno ma ne entrano poche centinaia

Alla popolazione di Gaza serve tutto, ma arriva poco. Nella Striscia si soffre ancora per la scarsità di cibo, di acqua potabile, di riparo e di medicinali. E gli attacchi che ieri hanno interrotto la fragile tregua dopo meno di tre settimane non possono che peggiorare le cose. “Anche dopo il cessate il fuoco gli aiuti consentiti da Israele sono stati decisamente insufficienti ” spiega al Fattoquotidiano.it Simone Garroni, direttore generale di Azione Contro la Fame. “La situazione è rimasta difficilissima”. L’organizzazione, che dal 1979 lavora per garantire a tutti il diritto al cibo e a un’alimentazione sana, da 20 anni è impegnata anche nell’enclave palestinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

