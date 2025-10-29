Azione contro la fame | A Gaza aiuti ancora molto scarsi servirebbero almeno 1000 camion al giorno ma ne entrano poche centinaia
Alla popolazione di Gaza serve tutto, ma arriva poco. Nella Striscia si soffre ancora per la scarsità di cibo, di acqua potabile, di riparo e di medicinali. E gli attacchi che ieri hanno interrotto la fragile tregua dopo meno di tre settimane non possono che peggiorare le cose. “Anche dopo il cessate il fuoco gli aiuti consentiti da Israele sono stati decisamente insufficienti ” spiega al Fattoquotidiano.it Simone Garroni, direttore generale di Azione Contro la Fame. “La situazione è rimasta difficilissima”. L’organizzazione, che dal 1979 lavora per garantire a tutti il diritto al cibo e a un’alimentazione sana, da 20 anni è impegnata anche nell’enclave palestinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Hai mai provato una bevanda che unisce il gusto goloso della stracciatella a un’azione su fame, metabolismo e benessere? Con Tisanoreica Extraforte puoi coccolarti… restando in linea! Disponibile nei Centri Tisanoreica Extraforte – link in bio Non sono a - facebook.com Vai su Facebook
Il #Papa alla @FAO: “La fame è fallimento collettivo, aberrazione etica, colpa storica”. Leone XIV chiama ad un’azione globale perché la lotta alla fame è “battaglia di tutti”. Ribadisce poi l’importanza della donna, “architetto della sopravvivenza”, e del multilater - X Vai su X
Azione contro la fame presenta la mappa delle 10 (+3) principali emergenze alimentari globali - Azione Contro la Fame presenta le Giornate Contro la Fame, una grande mobilitazione annuale che coinvolgerà famiglie, aziende, istituzioni, media, testimonial, content creator, scuole e ristoranti con ... Scrive korazym.org
Emergenze alimentari globali: Azione Contro la Fame lancia la mappa delle 10 (+3) crisi più gravi. Colpite oltre 196 milioni di persone - Oltre 196 milioni di persone vivono in condizione di insicurezza alimentare acuta in dieci Paesi del mondo. agensir.it scrive
Gaza, Hamas annuncia la restituzione del corpo di un ostaggio: "Trovato in un tunnel" - L’IDF ha lanciato un’ondata di bombe contro Gaza City, Nuseirat e Khan Younis. lastampa.it scrive