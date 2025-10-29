Azione Calenda ad Avellino per incontrare gli imprenditori irpini
Il segretario di Azione, Carlo Calenda, domani, giovedì 30 ottobre, sarà ad Avellino e Caivano. Primo appuntamento ad Avellino alle ore 17 presso la Sala convegni di Confindustria (via Palatucci 20A) dove Calenda e il vicesegretario del partito, Ettore Rosato, incontreranno gli imprenditori. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
