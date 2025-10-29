Azienda Consortile per i Servizi Sociali | la Corte dei Conti conferma il pasticcio denunciato da SiAmo Cavesi
Tempo di lettura: 3 minuti “La telenovela dell’ Azienda Speciale Consortile per i Servizi Sociali Cava – Costa d’Amalfi, che nelle intenzioni dell’attuale Amministrazione comunale cavese avrebbe dovuto sostituire il Piano di Zona, fa registrare un altro colpo di scena. La Sezione Regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti, chiamata dal Comune di Atrani ad esprimersi sull’operazione, ha dato un parere nettamente negativo. Due le principali criticità riscontrate dalla magistratura contabile. La prima riguarda la mancanza, nelle delibere comunali con le quali l’Azienda Speciale è stata costituita, di una idonea documentazione tecnico-finanziaria (piano di fattibilità) in grado di attestare la capacità della neo-costituita azienda speciale di rispettare i principi di equilibrio economico-finanziario e di efficienza ed economicità della gestione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Anche per l’anno scolastico 2025\2026 l’Azienda Consortile Agro Solidale ha riattivato, in sinergia con il Comune di Sarno, il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica destinato agli alunni con disabilità delle scuole primarie, secondarie di primo e second - facebook.com Vai su Facebook
Nasce Aspeco: i Comuni dell'ovest veronese uniti per una nuova gestione dei servizi sociali - Dal 2026 Aspeco potrà avviare la gestione diretta dei servizi sociali oggi delegati all’Ulss 9 Scaligera: 37 Comuni uniti per un nuovo modello di welfare territoriale ... Da veronasera.it
Servizi sociali, 16 Comuni vibonesi istituiscono l’Azienda speciale consortile “Poro - Costa degli Dei”: un nuovo polo per il welfare territoriale - Dopo un lungo iter di concertazione, sedici comuni dell’Ambito territoriale di Spilinga inaugurano ufficialmente l’Azienda speciale consortile “Poro – Costa degli Dei” per la gestione dei servizi ... Scrive ilvibonese.it
Dalmine Sociale, costituita la nuova Azienda Speciale Consortile per ottimizzare il welfare dell’Ambito - É stata ufficialmente costituita l’Azienda Speciale Consortile “Dalmine Sociale”, un’importante iniziativa volta a ottimizzare l’efficienza nella produzione dei servizi e a potenziare il welfare ... Lo riporta bergamonews.it