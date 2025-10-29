Azienda Consortile per i Servizi Sociali | la Corte dei Conti conferma il pasticcio denunciato da SiAmo Cavesi

Tempo di lettura: 3 minuti “La telenovela dell’ Azienda Speciale Consortile per i Servizi Sociali Cava – Costa d’Amalfi, che nelle intenzioni dell’attuale Amministrazione comunale cavese avrebbe dovuto sostituire il Piano di Zona, fa registrare un altro colpo di scena. La Sezione Regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti, chiamata dal Comune di Atrani ad esprimersi sull’operazione, ha dato un parere nettamente negativo. Due le principali criticità riscontrate dalla magistratura contabile. La prima riguarda la mancanza, nelle delibere comunali con le quali l’Azienda Speciale è stata costituita, di una idonea documentazione tecnico-finanziaria (piano di fattibilità) in grado di attestare la capacità della neo-costituita azienda speciale di rispettare i principi di equilibrio economico-finanziario e di efficienza ed economicità della gestione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

