Aveva studiato il piano perfetto | scoperto e arrestato a causa di una birra
Un 38enne è stato arrestato dopo aver svaligiato un'attività commerciale: a tradirlo è stata una semplice birra. Il resoconto degli eventi. Aveva studiato il piano nei minimi dettagli. Si era recato sul luogo che aveva osservato nei giorni precedenti con attenzione, nell'orario che riteneva più consono per poter agire, ed in pochi istanti era riuscito a mettere a frutto tutto il suo lavoro preventivo, portando a casa il bottino. Ma tutto è andato a farsi benedire: a causa di una birra. La storia, accaduta a Como nella tarda mattinata di ieri, martedì 28 ottobre, ha dell'incredibile.
