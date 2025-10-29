Aveva rapinato una farmacia con un martello | scatta il processo

Incappucciato e armato di martello, aveva rapinato una farmacia e poi era scappato in auto. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, un giovane operaio edile di 29 anni, residente in Calabria, è stato rinviato a giudizio e finirà davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di rapina aggravata, appropriazione indebita e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Il 29enne era stata arrestato nella mattina del 21 ottobre 2024 dai carabinieri delle stazioni di Fermo e Porto San Giorgio, dopo aver messo a segno un colpo alla farmacia "San Tommaso" armato di martello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

