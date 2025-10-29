Aveva ottenuto indebitamente fondi Covid confiscati 900mila euro a un’azienda bergamasca

Ecodibergamo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INDAGINE. Nel periodo pandemico la società operante nel settore ortofrutticolo aveva presentato cinque richieste di finanziamento per un totale di 6,7 milioni di euro, due delle quali accolte, con l’erogazione di quasi 900mila euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

aveva ottenuto indebitamente fondi covid confiscati 900mila euro a un8217azienda bergamasca

© Ecodibergamo.it - Aveva ottenuto indebitamente fondi Covid, confiscati 900mila euro a un’azienda bergamasca

Altri contenuti sullo stesso argomento

aveva ottenuto indebitamente fondiAveva ottenuto indebitamente fondi Covid, confiscati 900mila euro a un’azienda bergamasca - Nel periodo pandemico la società operante nel settore ortofrutticolo aveva presentato cinque richieste di finanziamento per un totale di 6,7 milioni di euro, due delle quali accolte, con l ... Segnala ecodibergamo.it

aveva ottenuto indebitamente fondiFinanziamenti pubblici indebiti per il Covid, confiscati 900mila euro ad azienda bergamasca - Per ottenerli, l'impresa aveva falsamente dichiarato di avere tutti i requisiti richiesti, nonostante fosse già stata colpita da due misure interdittive antimafia nel 2019: per questo motivo non avreb ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aveva Ottenuto Indebitamente Fondi