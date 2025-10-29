Aveva ottenuto indebitamente fondi Covid confiscati 900mila euro a un’azienda bergamasca
L’INDAGINE. Nel periodo pandemico la società operante nel settore ortofrutticolo aveva presentato cinque richieste di finanziamento per un totale di 6,7 milioni di euro, due delle quali accolte, con l’erogazione di quasi 900mila euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
