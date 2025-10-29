Aveva la patente scaduta l’automobilita 85enne che si è schiantato contro un pullman di studenti a Treviso | un morto e quindici feriti

Era ‘tecnicamente’ senza patente Germano De Luca, l’anziano di 85 anni morto oggi a Piavon di Oderzo (Treviso) nell’incidente frontale con un pullman Atvo carico di studenti diretti a scuola. Dagli accertamenti dei carabinieri di Chiarano, è risultato che la patente dell’anziano era scaduta dall’agosto scorso e proprio ieri aveva ricevuto la comunicazione che il documento gli era stato sospeso e non gli sarebbe stato più rinnovato perché non più idoneo alla guida. L’uomo ha invaso la corsia opposta. L’auto e il pullman, rimosso dal fossato lato strada in cui era finito, sono stati messi sotto sequestro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Aveva la patente scaduta l’automobilita 85enne che si è schiantato contro un pullman di studenti a Treviso: un morto e quindici feriti

