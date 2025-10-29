Aveva comprato il pandoro di Chiara Ferragni | risarcita irpina
Tempo di lettura: < 1 minuto Chiara Ferragni ha risarcito con 500 euro la donna di 76 anni di Atripalda che si era costituita parte civile nel processo sui pandori Balocco: si gnifica che si sentiva danneggiata dal reato, e in caso di condanna definitiva di Ferragni avrebbe potuto ottenere un risarcimento. In questo caso il risarcimento c’è stato prima di qualsiasi sentenza perché faceva parte di un accordo legale, in base al quale la donna ha accettato di revocare la propria costituzione di parte civile. La donna di Avellino, una pensionata nota come Adriana L., era stata l’unica consumatrice a costituirsi parte civile nel processo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
