Avengers 5 | lo sceneggiatore rivela i piani per Kang prima dell’arrivo di Dottor Destino
Avengers: Doomsday vedrà il Marvel Cinematic Universe affrontare una delle più grandi minacce di tutti i tempi nella forma di Victor von Doom, noto anche come Dottor Destino. Tuttavia, inizialmente l’MCU aveva scelto Kang il Conquistatore come grande antagonista della Saga del Multiverso, fino a quando Jonathan Majors non è stato licenziato dalla Marvel Studios e piani per quello che era Avengers 5 sono cambiati. Durante una recente AMA su Reddit con Michael Waldron, uno degli sceneggiatori originali di Avengers: The Kang Dynasty prima della rielaborazione di Doomsday, gli è stato chiesto se ci fosse “ qualcosa che hai imparato da quelle bozze iniziali della sceneggiatura che ti ha aiutato a scrivere la nuova versione, Avengers: Doomsday? ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
