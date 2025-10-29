Avellino sicurezza a scuola in caso di terremoto | confronto con gli studenti al plesso Guido Dorso di Via Amatucci

Avellino - Presso il plesso Guido Dorso di Via Amatucci, quest'oggi si è svolta una giornata di prevenzione in caso di terremoto alla luce delle recenti preoccupanti scosse sismiche che hanno turbato la tranquillità del capoluogo irpino e della provincia. Componenti della Protezione Civile hanno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altre letture consigliate

La Bussola TV. . Ad Avellino sospeso il concerto di Massimo Ranieri, evacuato Dopo la scossa, il personale di sicurezza e i vigili del fuoco, già presenti sul posto, hanno deciso di evacuare la sala per precauzione. L’uscita è avvenuta in modo ordinato e sen Vai su Facebook

Terremoto ad Avellino, allarme sicurezza anche a Benevento: al Foscolo aule semivuote dopo le scosse - Era quasi deserta ieri mattina la scuola media "Foscolo", con pochi alunni in classe per il timore di nuove scosse sismiche e per la mancanza, in caso di evacuazione, di ... Segnala ilmattino.it

Terremoto in Irpinia, chiuse domani le scuole ad Avellino - Il commissario straordinario del comune di Avellino Giuliana Perrotta ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dell'università per la giornata di domani in seguito alle sciame sis ... Scrive ansa.it

Avellino, scuole chiuse e attivati i luoghi di accoglienza. Vietati assembramenti e manifestazioni in luoghi chiusii - ssa Giuliana Perrotta, a seguito dell’evento sismico che ha interessato il territorio comunale nei giorni scorsi, ha firmato un’ordinanza ... Secondo corriereirpinia.it