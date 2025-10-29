Avellino presentazione della lista A Testa Alta per le Regionali
Giovedì 30 ottobre, alle ore 9.30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la presentazione ufficiale della lista “A Testa Alta” per le Elezioni Regionali della Campania del 23 e 24 novembre 2025. Alla conferenza stampa parteciperanno i quattro candidati della circoscrizione di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ad Avellino la presentazione davanti a sostenitori e amministratori PD: focus su unità di partito, radicamento locale e riequilibri interni in vista delle elezioni di novembre - facebook.com Vai su Facebook
“A Testa Alta”, giovedì presentazione ufficiale della lista irpina - 30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la presentazione ufficiale della lista “A Testa Alta” per le Elezioni Regionali della Campania del 23 e 24 novem ... Riporta irpinianews.it
Regionali: presentazione ufficiale della lista "A testa alta" circoscrizione Av - 30, presso il circolo della stampa di Avellino, si terrà la presentazione ufficiale della lista “A testa alta” per le elezioni regionali della Campania del 23 e 24 ... Secondo msn.com
Il Movimento 5 Stelle Avellino presenta la lista a sostegno di Roberto Fico presidente della Campania - Il Movimento 5 Stelle di Avellino si prepara alla sfida delle Elezioni Regionali della Campania 2025, in programma domenica 23 e lunedì 24 novembre, e lo fa con un appuntamento pubblico dedicato alla ... Riporta irpinianews.it