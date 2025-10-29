Avellino presentazione della lista A Testa Alta per le Regionali

29 ott 2025

Giovedì 30 ottobre, alle ore 9.30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la presentazione ufficiale della lista “A Testa Alta” per le Elezioni Regionali della Campania del 23 e 24 novembre 2025. Alla conferenza stampa parteciperanno i quattro candidati della circoscrizione di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

