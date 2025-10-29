Avellino esclusi i maltrattamenti | convalidato solo l’arresto per resistenza Obbligo di firma per 68enne

Avellinotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 29 ottobre 2025 – Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, ha convalidato l’arresto di un uomo di 68 anni, residente in città, limitatamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto era stato eseguito dalla Polizia di Stato nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

avellino esclusi maltrattamenti convalidatoAvellino, 69enne arrestato per aggressione: nuove accuse di violenza domestica - L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale ... Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Esclusi Maltrattamenti Convalidato