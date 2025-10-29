Avellino celebra Alfredo De Marsico nel quarantennale della scomparsa
Tempo di lettura: 3 minuti Ieri pomeriggio, ad Avellino, si è svolto un incontro pubblico in ricordo di Alfredo De Marsico, giurista e figura istituzionale di rilievo, nel quarantennale della sua morte. L’appuntamento, promosso dall’ Associazione Irpini per l’Irpinia in collaborazione con l’ Ordine degli Avvocati di Avellino, ha avuto luogo nel suggestivo spazio del Carcere Borbonico, configurandosi come momento di riflessione sulla memoria giuridica e culturale del territorio. Interventi e contributi. Dopo i saluti istituzionali affidati a Egle Bianco, presidente di Irpini per l’Irpinia, e a Fabio Benigni, presidente dell’ Ordine degli Avvocati di Avellino, si sono succeduti interventi di rappresentanti del mondo giudiziario e accademico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
