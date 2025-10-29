Avellino Basket trionfo al PalaDelMauro | battuta Blu Basket Bergamo 94-82

Avellinotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 29 ottobre 2025 – Il Gruppo Lombardi Avellino Basket ha dimostrato ancora una volta il suo carattere, vincendo contro Blu Basket Bergamo con il punteggio finale di 94-82 in una partita che ha visto la squadra irpina giocare con intensità, lucidità e una grinta straordinaria. Un successo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

