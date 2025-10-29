Avella i controlli della Polizia municipale sugli autobus

Questa mattina, la Polizia Municipale di Avella, guidata dal comandante dottor Luigi Ambrosino, ha svolto controlli sugli autotrasporti e gli aspetti tecnici dei veicoli, nonché sui tempi di guida e di riposo dei conducenti. L'attività è stata svolta insieme a una pattuglia della Polizia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

