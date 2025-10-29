Avatar-Fuoco e cenere a dicembre il terzo capitolo della serie
“ A vatar-Fuoco e Cenere” è il terzo film del fenomenale successo della saga di “Avatar” che uscirà il prossimo dicembre 2025 al cinema, in tutto il mondo. Leggi anche › I 10 film più visti al mondo di tutti i tempi: la classifica, da “Avatar” a “Il re leone” Il co-creatore e art director dei film di James Cameron, Dylan Cole, ha parlato dell’arrivo del terzo capitolo. Lo scenografo californiano aveva ricevuto una nomination agli Oscar proprio per “il mondo di Pandora” creato appositamente per la saga. “Avatar 2”: personaggi e scene del film. guarda le foto (ServizioDi Nicola Roumeliotis) iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Avatar-Fuoco e cenere”, a dicembre il terzo capitolo della serie iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
