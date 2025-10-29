Avanza il cantiere della piscina comunale | Opera molto attesa sarà consegnata alla città nel 2027

Proseguono, secondo programma, i lavori per la realizzazione della futura piscina comunale, opera attesa dall’intera comunità e destinata a diventare un punto di riferimento per lo sport e il tempo libero della comunità. Le opere strutturali stanno avanzando con regolarità: sono state completate. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

