Autovelox la crisi silenziosa di un settore industriale | Senza regole non possiamo produrre
Nel silenzio delle fabbriche e degli uffici tecnici, la crisi degli autovelox è diventata un caso industriale. Da mesi, le imprese che producono e gestiscono sistemi per la rilevazione automatica della velocità vivono in una paralisi normativa che sta mettendo in ginocchio il mercato. Il decreto di omologazione previsto dal Codice della Strada non è mai stato emanato, e senza di esso nessun dispositivo può essere considerato pienamente conforme. Un vuoto che sta trasformando un settore innovativo in un comparto fermo, costretto a contare i danni giorno per giorno. La diffida delle aziende e la risposta che non arriva. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
