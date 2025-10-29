Autovelox la crisi silenziosa di un settore industriale | Senza regole non possiamo produrre

Romadailynews.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel silenzio delle fabbriche e degli uffici tecnici, la crisi degli autovelox è diventata un caso industriale. Da mesi, le imprese che producono e gestiscono sistemi per la rilevazione automatica della velocità vivono in una paralisi normativa che sta mettendo in ginocchio il mercato. Il decreto di omologazione previsto dal Codice della Strada non è mai stato emanato, e senza di esso nessun dispositivo può essere considerato pienamente conforme. Un vuoto che sta trasformando un settore innovativo in un comparto fermo, costretto a contare i danni giorno per giorno. La diffida delle aziende e la risposta che non arriva. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

autovelox la crisi silenziosa di un settore industriale senza regole non possiamo produrre

© Romadailynews.it - Autovelox, la crisi silenziosa di un settore industriale: “Senza regole non possiamo produrre”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Automotive, crisi senza fine: in Italia 25 miliardi di ricavi a rischio. E il settore spera nella difesa - La spesa per la difesa in crescita a 80 miliardi nel 2035 può offrire chance di riconversione: già il 16% ... Da milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Autovelox Crisi Silenziosa Settore