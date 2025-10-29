Autovelox cresce lo scontro tra imprese e governo | Regole assenti settore paralizzato
L’industria italiana degli autovelox è in trincea. Dopo mesi di incertezza e di interpretazioni contrastanti, il fronte delle aziende ha deciso di reagire al vuoto normativo che sta bloccando uno dei comparti tecnologici più consolidati del Paese. A guidare la protesta è la Ci.ti.esse srl di Como, società con oltre quarant’anni di attività nella progettazione e gestione di sistemi di rilevazione automatica della velocità, che ha notificato una diffida formale ai ministeri delle Infrastrutture e delle Imprese per chiedere l’emanazione del decreto attuativo sulle omologazioni. L’azione legale: “Senza decreto, nessuna attività è possibile”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
