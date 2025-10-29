Autotreno in fiamme sulla Perugia-Ancona mezzo distrutto e traffico in tilt
Casacastalda (Perugia), 29 ottobre 2025 – Paura questa mattina a Casacastalda sulla Perugia-Ancona. I vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti lungo la strada statale 76 in direzione del capoluogo umbro per l’ incendio di un autotreno che trasportava materiale in vetroresina. Le squadre operative, con autopompa serbatoio (Aps) e autobotte pompa (Abp) hanno spento le fiamme che hanno interessato la motrice e parte del carico. Il mezzo è andato distrutto. Per aiutare i colleghi di Gubbio sono intervenuti anche i vigili del fuoco della sede centrale di Perugia con una squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
