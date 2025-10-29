Autostrada A1 | Tir divieto di sorpasso nel tratto Incisa Reggello-Chiusi Esperimento che potrà diventare definitivo
ROMA – A partire dal 3 novembre 2025, lungo il tratto di A1 compreso tra Incisa-Reggello e Chiusi in entrambe le direzioni, verrà istituito il divieto di sorpasso per i mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate. Lo rende noto in un comunicato Autostrade per l’Italia. Il provvedimento verrà introdotto a . L'articolo Autostrada A1: Tir, divieto di sorpasso nel tratto Incisa Reggello-Chiusi. Esperimento che potrà diventare definitivo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
